Yunanistan'dan Alman Gemisinin Araştırma İznine İptal
Yunan makamlarınca Alman gemisine Ege Denizi'nde verilen araştırma izninin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.
Yunan makamlarınca Alman gemisine Ege Denizi'nde verilen araştırma izninin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com