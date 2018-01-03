Yunanistan'dan Alman Gemisinin Araştırma İznine İptal

Yunan makamlarınca Alman gemisine Ege Denizi'nde verilen araştırma izninin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Yunanistan'dan Alman Gemisinin Araştırma İznine İptal

Yunan makamlarınca Alman gemisine Ege Denizi'nde verilen araştırma izninin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et