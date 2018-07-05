Yunanistan'dan 3'üncü Darbeci Askere İltica

Yunanistan İltica Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a helikopterle kaçan 8 FETÖ üyesinden 3'üncü darbeci askere de iltica hakkı tanıdı.

Yunanistan İltica Komisyonu, 8 FETÖ üyesinden 3'üncü darbeci askere de iltica hakkı tanıdı. Bugüne kadar 2 darbeci asker Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel'e iltica hakkı tanıyan komisyon, Uğur Uçar'ın da başvurusunu kabul etti. Gelecek günlerde diğer 5 askerin de iltica taleplerinin incelenmesi ve kabul edilmesi bekleniyor. 8 FETÖ üyesi asker, 18 aylık tutukluluk süreleri dolduğundan Mayıs ayında Olimpiyat köyünde tutuldukları nezarethaneden tahliye edilmişlerdi. Yunan medyası 8 darbecinin özel bir yerde yoğun güvenlik önlemleri altında nakledildiklerini belirtti. 8 darbeci asker iltica aldıklarına dair resmi belgeyi aldıktan sonra istedikleri ülkeye seyahat etme hakkına sahip olacaklar. - ATİNA