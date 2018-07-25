Yunanistan'daki Yangında Yaşamını Yitirenler Anıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Türk ve Rum vatandaşlar, Yunanistan'da meydana gelen yangında yaşamını yitirenleri andı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen anma etkinliğine Gökçeada'da yaşamını sürdüren Türk ve Rum vatandaşları katıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin anıldığı törene katılanlar Türkçe, Yunanca ve İngilizce yazılı dövizlerle Yunan halkının acılarını paylaştıklarını gösterdi. Törende yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Rum vatandaşlar Ada merkezinde bulunan kilisenin bahçesine mum yakıp dua etti.

(Vural Bozok/İHA)