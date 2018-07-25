Yunanistan'daki Yangında Ölenler Gökçeada'da Anıldı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Türk ve Rumlar, Yunanistan'daki yangında hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde akşam saat 20.00'de gerçekleşen etkinliği İstanbul'dan Gökçeada'ya yazları gelerek kalan Turan Kotan isimli Türk vatandaşı organize etti. Türkiye'nin komşu ülkesi Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki feci yangında hayatını kaybedenleri anma törenine Ada'da yaşayan Türk ve Rum vatandaşları katıldı. Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak, Yunan halkının acılarını paylaştıklarını ifade eden dövizler taşıyan katılımcılar, yangında ölenler için saygı duruşunda bulundu.

Türkler, ölenlerin ruhuna Fatiha okurken, Rumlar ise Gökçeada merkezindeki kilisenin bahçesine yaktıkları mumları bırakıp, dua etti.

- Çanakkale