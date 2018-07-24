Yunanistan'daki Yangında En 24 Kişi Yaşamını Yitirdi

Doğu Attika'da tarif edilemeyecek zarar veren orman yangınları binlerce dönümlük ormanlık araziyi, sayısız ev ve arabayı kül etmekle kalmadı, şimdiye kadar en az 24 kişinin yaşamını yitirmesine, 25'i ağır olmak üzere en az 88 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Attika'nın hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi.

Ormanlık bölgede çıkan, ancak çok şiddetli ve devamlı yön değiştiren rüzgar nedeniyle kısa sürede Pendeli, Mati, Rafina, Vuças gibi sayfiye yerlerini saran yangın, evler ve arabalar yakmaya başlayınca itfaiye ekipleri evlerin boşaltılmalarını istedi.

Kurtulmak için deniz kenarına inen yüzlerce insanın yardımına koşan askeri ve sivil gemiler, Yunan Sahil Güvenlik botları ve özel sandallar, onları gece boyunca Rafina Limanına çıkarmak için seferler yaptı.

Limanda bekleyen Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) araçları, limana çıkan yaralılara ilk yardımı verdikten sonra ciddi olanları yakın hastanelere nakletti, geri kalanlar ellerinde fotoğraflarla kayıp yakınları için bilgi toplamaya çalıştılar.

Evsiz kalan insanların geçici olarak barınmaları için Otelciler Birliği tarafından otel odaları temin edildi, askeri mekanlar da seferber edildi.

Gece yarısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bölgede aynı anda 15 değişik yerde yangın çıktığını, şiddetli rüzgarın ise yangının kısa sürede kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Yangına karadan 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise 7 Canadair uçağı ve 10 helikopterlerle müdahale edildiğini açıklayan Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs ve İspanya'nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Balkanlar'da barışın sağlanması konusundaki katkıları dolayısıyla Barış Ödülü ile ödüllendirilmek üzere Bosna Hersek'te bulunan Başbakan Çipras ziyaretini yarıda bırakıp acilen Atina'ya döndü.

Çipras, acil durum toplantısında ilgili bakanlar, bürokratlar ve itfaiye teşkilatı yetkilileri tarafından bilgilendirildikten sonra yaptığı kısa açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini söyledi ve "Attika'nın hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi. - Atina