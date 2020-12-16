"Yunanistan'daki sığınmacıların Avrupa'ya alınması" konusu Avusturya'da iktidarı ikiye böldü
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"Yunanistan'daki sığınmacıların Avrupa'ya alınması" konusu Avusturya'da iktidarı ikiye böldü

16.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:50

Avusturya'da iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında bulunan sığınmacıların Avrupa'ya getirilmesine karşı çıkarken küçük ortak Yeşiller Partisi ise yardıma muhtaç sığınmacı ailelerin Avrupa Birliği'ne (AB) alınmasından yana...

Avusturya'da iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında bulunan sığınmacıların Avrupa'ya getirilmesine karşı çıkarken küçük ortak Yeşiller Partisi ise yardıma muhtaç sığınmacı ailelerin Avrupa Birliği'ne (AB) alınmasından yana olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Adalet Bakanı Alma Zadic, düzenlenen ortak basın toplantısında ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sıklıkla gündeme taşınan Yunanistan'daki sığınmacıların Avrupa'ya getirilmesi hususunda değerlendirmelerde bulundu.

ÖVP'li Nehammer, Avusturya'nın Moria'daki sığınmacılara yönelik yardımlarını hatırlatarak bu insanlara bulundukları kamplarda yardım edilmesinden yana olduklarını söyledi.

Sığınmacıların Avusturya'ya getirilmesine karşı olduklarını kaydeden Nehammer, Yunanistan'la iş birliği içinde olduklarını ancak bu ülkeye yanlış bir mesaj verilmesini de doğru bulmadığını ifade etti.

"Yeşiller sığınmacıların Avrupa'ya alınmasından yana"

Yeşiller Partisinden Adalet Bakanı Alma Zadic de Moria sığınmacı kampında yaşananların büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak burada çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren insanlara yardım edilmesinin insani bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Zadic, Midilli adasındaki sığınmacıların Avrupa'ya getirilmesine ilişkin de "Biz Yeşiller olarak, buradaki durumun hafifletilmesi için özellikle çocuklar ve onların aileleri ile savunmasız grupların Avrupa'ya alınması yönünde dayanışma içinde olan ülkeleri destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yunanistan'da sürekli kötü koşullarıyla gündeme gelen Midilli'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül'de farklı noktalardan başlayan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Yangından sonra çok daha kötü koşullarda yaşamak durumunda kalan sığınmacıların bir kısmının Avrupa'ya getirilmesine yönelik AB genelinde yürütülen kampanyalar, bazı ülkeleri harekete geçirmiş, Almanya gibi bazı AB üyesi ülkeler az sayıda da olsa sığınmacı alacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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