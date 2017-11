Yunanistan'daki Sel Felaketi

Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki selde yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek, gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'daki selin yol açtığı can kaybı ve hasarın üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.



Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına ic¸ten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil s¸ifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.