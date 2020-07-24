- Yunanistan'daki orman yangınları söndürülemiyor - Yunanistan'daki orman yangınları söndürülemiyor Yunanistan'da Çarşamba günü başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı.

- Yunanistan'daki orman yangınları söndürülemiyor

ATİNA - Yunanistan'da Çarşamba günü başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı.

Yunanistan'ın Korint şehri ve Kechries köyünde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınamıyor. Çarşamba günü başlayan yangın başkent Atina'yı da tehdit etmeye başladı. En az 6 yerleşim yeri ve 2 çocuk yaz kampı tahliye edildi. Yangına en az 268 itfaiyeci, 10 helikopter müdahale ediyor. İtfaiye şefi Stefanos Kolokouris yaptığı açıklamada hiç kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Bölgeye ulaşamıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız tuzağa düşmüş olabilir. Hepimiz elimizden gelenin en iyisinin yapıyoruz. En önemlisi hiç kimsenin şu an hayati tehlikesinin bulunmaması" dedi.

Koyunlar ve keçiler telef oldu

Bölgede büyük bir yıkımın olduğu, zeytin ve üzüm bağları dahil olmak üzere bölgede tarım arazilerinin hasar aldığı belirtildi. Birçok evde gerçekleştirilen tahliyeler sonucu can kaybı yaşanmazken evler de kullanılamaz hala geldi. Ayrıca bölgede birkaç hayvancılık tesisinin yok olduğu, birçok koyun ve keçinin telef olduğu bildirildi.

Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırırken kasıtlı veya ihmal nedeniyle yangın çıktığı iddiasına karşı 5 kişi göz altına alındı.

Kaynak: İHA