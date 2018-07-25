Yunanistan'daki Orman Yangınları - Arama Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Çalışmaları - Atina

- Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları detaylar ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan yangınların ardından bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları gece de devam etti. Yangında en az 76 kişi hayatını kaybederken, bini aşkın ev kül oldu, yüzlerce araç yanarak kullanılamaz hale geldi.