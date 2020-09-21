Yunanistan'daki mülteci kampında 243 kişide Covid-19 tespit edildi
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Yunanistan'daki mülteci kampında 243 kişide Covid-19 tespit edildi

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Kara Tepe mülteci kapında 243 kişide Covid-19 tespit edildi.

Yunanistan'daki mülteci kampında 243 kişide Covid-19 tespit edildi
21.09.2020 20:34 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:45

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Kara Tepe mülteci kapında 243 kişide Covid-19 tespit edildi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria Kampı'nda geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, kamp küle dönmüştü. Sığınmacılar ise günlerce yollarda ve tarlalarda yatmak zorunda kalmıştı. Yunan hükümeti, sığınmacılar için eski kampın yakınlarında çadırlardan oluşan geçici bir kamp alanı inşa etti. Kara Tepe ismi verilen yeni kamp alanına şu ana kadar 7 bin mülteci yerleştirilirken, sığınmacılara yapılan Covid-19 testlerinden 243 tanesi pozitif çıktı.

Yetkililer, testi pozitif çıkanların ortalama yaşının 24 olduğunu ifade ederken, vakaların çoğunun asemptomatik olduğunu ekledi. Kampta görevli personelin de test edildiğini belirten yetkililer, personelde korona virüs tespit edilmediğini açıkladı.

Öte yandan Moria Kampı'nda 35 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından kampta yangın çıkmıştı. Çıkan yangın nedeni ile 4 Afganistan uyruklu sığınmacı gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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