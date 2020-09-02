Yunanistan'daki Moira Mülteci Kampı'nda ilk koronavirüs vakası
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Yunanistan'daki Moira Mülteci Kampı'nda ilk koronavirüs vakası

Yunaistan'da bulunan ve en kalabalık mülteci kampı olan Midilli Adası'ndaki Moira Kampı'nda, Somalili erkek mültecide bugün koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Yunanistan'daki Moira Mülteci Kampı'nda ilk koronavirüs vakası
02.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:33

Yunaistan'da bulunan ve en kalabalık mülteci kampı olan Midilli Adası'ndaki Moira Kampı'nda, Somalili erkek mültecide bugün koronavirüs tespit edildiği açıklandı. 

Koronavirüslü kişinin, Somalili 40 yaşındaki bir erkek olduğu ve Atina'ya gitmek isterken kampa geri götürüldüğü ve o günden beri kampta yaşadığı ifade edildi. Yetkililer, Midilli Adası'na vakayla ilgilenmek üzere  Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) uzmanlarından oluşan bir ekibin beklendiğini açıkladı. Adaya gelecek sağlık uzmanlarının koronavirüslü kişiyle temasa geçen kişileri tespit edeceği ifade edilirken, kamp 14 gün süreyle girişe ve çıkışa kapatıldı. 


Kaynak: DHA

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