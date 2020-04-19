Yunanistan'daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ'a getirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yunanistan'daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ'a getirildi - Haber
Yunanistan, Tekirdağ

Yunanistan'daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ'a getirildi

Yunanistan'daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ'a getirildi Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alınan gemideki Türk vatandaştan 35 kişi Tekirdağ NKÜ Araştırma Hastanesine yerleştirildi.

19.04.2020 04:05 | Son Güncelleme: 19.04.2020 04:07
Yunanistan'daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ'a getirildi

Yunanistan'daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ'a getirildi

TEKİRDAĞ - Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alınan gemideki Türk vatandaştan 35 kişi Tekirdağ NKÜ Araştırma Hastanesine yerleştirildi.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan "Eleftherios Venizelos" adlı gemi 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün tahliye edildi.

Mart ayının başında 160'ı Türk, 182'si yabancı uyruklu mürettebat ile İspanya'ya gitmek üzere İzmir Çeşme Limanı'ndan ayrılan Türk şirketinin kiraladığı Yunan bandıralı gemi, 65'i Türk 120 kişide korona virüs bulgusuna rastlanmasının ardından karantinaya alınmıştı. Türk vatandaşları Yunanistan'dan Türkiye'ye getiren otobüsler gece saatlerinde Edirne İpsala Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkeye giriş yaptı. Ülkeye giriş yapan bir otobüs yoğun güvenlik önlemleri altında Tekirdağ'ın şehir merkezinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine geldi. Otobüste bulunan 35 kişi gerekli tedbirler alındıktan sonra teker teker hastaneye yerleştirildi.

Yunanistan'daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ'a getirildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haber
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala belirtileri sürüyor Haber
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala belirtileri sürüyor
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haber
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Ünlü model, hırsızı süpürgeyle uzaklaştırdığı anları Instagram'dan paylaştı Haber
Ünlü model, hırsızı süpürgeyle uzaklaştırdığı anları Instagram'dan paylaştı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Ümit Besen Deniz Seki Hande Yener
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Yunanistan'daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ'a getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 04:20:45. #1.15#
title