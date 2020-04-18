Yunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'da
Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç 47 çocuk Almanya'ya getirildi.
18.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:53
Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç 47 çocuk Almanya'ya getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 47 refakatsiz mülteci çocuğun, uçakla Atina'dan Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentine getirildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com