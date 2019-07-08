Yunanistan'daki erken seçimden çıkan 5 sonuç

Yunanistan'dan yapılan erken genel seçimde ülkenin köklü partilerinden Yeni Demokrasi (ND) zaferini ilan etti.

Harvard mezunu 51 yaşındaki ND lideri Kiryakos Miçotakis, ilk mesajında işsizlikle mücadele edeceği ve ekonomik krizin devam ettiği ülkesinin sesini Avrupa'da daha güçlü duyuracağı sözünü verdi. Euronews.com'da Görüntüle