Yunanistan'daki 74 Kişinin Ölümüne Neden Olan Yangından Korkunç Fotoğraflar!

Yunanistan'da önüne geçilemeyen orman yangınlarında şu ana kadar 74 kişi hayatını kaybederken, en az 156 kişi de yaralandı. Yurt dışı ziyaretini yarıda kesen Başbakan Alexis Çipras yangınlar için "Kuşku uyandırıyor" açıklaması yaptı. Yangın çıkan bölgelerde OHAL ilan edilirken, ülke genelinde Milli Yas ilan edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Avrupa Birliği ülkelerinden ve Türkiye'den de destek geldi.

"YANGINLAR KUŞKU UYANDIRIYOR"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Attika'nın hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi.

İTFAİYE EKİPLERİ EVLERİN BOŞALTILMASINI TALEP ETTİ

Ormanlık bölgede çıkan, ancak çok şiddetli ve devamlı yön değiştiren rüzgar nedeniyle kısa sürede Pendeli, Mati, Rafina, Vuças gibi sayfiye yerlerini saran yangın, evler ve arabalar yakmaya başlayınca itfaiye ekipleri evlerin boşaltılmasını istedi.

EVSİZ KALAN İNSANLAR ASKERİYEDE KALACAK

Kurtulmak için deniz kenarına inen yüzlerce insanın yardımına koşan askeri ve sivil gemiler, Yunan Sahil Güvenlik botları ve özel sandallar, onları gece boyunca Rafina Limanına çıkarmak için seferler yaptı.

Evsiz kalan insanların geçici olarak barınmaları için Otelciler Birliği tarafından otel odaları temin edildi, askeri mekanlar da seferber edildi.

İşte korkunç yangından yansıyan görüntüler: