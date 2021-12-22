Yunanistan'da zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi
AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel
Protestodan detaylar Slogan atan göstericiler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Protestodan detaylar
Slogan atan göstericiler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi düzenlendi.