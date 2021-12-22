Yunanistan'da zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi - Haberler
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Yunanistan'da zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi

AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Protestodan detaylar Slogan atan göstericiler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Protestodan detaylar

Slogan atan göstericiler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Yunanistan'da zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi

Yunanistan'da zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi

Yunanistan'da zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto gösterisi

AA / Ayhan Mehmet - Son Dakika Haberleri

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