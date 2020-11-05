Yunanistan'da yeniden 3 haftalık karantinaya giriyor
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Yunanistan'da yeniden 3 haftalık karantinaya giriyor

05.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:34
Yunanistan'da yeniden 3 haftalık karantinaya giriyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumartesi sabah 6'dan itibaren 3 hafta boyunca tüm ülke karantina altında olacak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumartesi sabah 6'dan itibaren 3 hafta boyunca tüm ülke karantina altında olacak." dedi

Avrupa'da koronavirüs (Covid-19) salgınında yaklaşık yedi ay sonra can kaybı rekoru kırıldı. Avrupa'daki bir çok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, tüm ülkede uygulanacak karantina tedbirlerini açıkladı.Başbakan Miçotakis açıklamasında 'Artan vaka sayıları karşısında geç kalmaktansa sert önlemler almayı tercih ettim.' ifadesini kullandı. 

CUMARTESİ GÜNÜ UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Yunanistan'da tüm ülkede geçerli olacak karantina uygulaması 7 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Yunanistan ülkedeki ilk karantina uygulamasını şubatta devreye sokmuştu ve mayıs ayında karantina kaldırılana kadar diğer Avrupa ülkelerine göre koronavirüs salgınında nispeten daha iyi durumda gözüküyordu.

YUNANİSTAN'DA SON DURUM

 Yunanistan'ın toplam vaka sayısı 46 bin 892'ye ulaşırken ülkede 673 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

 


- Yunanistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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