Yunanistan'da yeni yasayla mülteciler daha az bekleyecek, Türkiye'ye daha kolay gönderilecek

20.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:19

Avrupa'da yaşam hayali kuran mültecilerin ilk duraklarından Yunan adalarındaki durum içler acısı. Yunanistan'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için ortalama 218 gün beklemesi gerekiyor.



Kasım ayının başında meclis tarafından onaylanan yeni iltica yasası ile bu sürecin dokuz aydan 6 aya indirilmesi hedefleniyor. Fakat aynı zamanda söz konusu yasa, AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı çerçevesinde sığınmacıların Türkiye'ye gönderilme uygulamasını da hızlandırmayı amaçlıyor. Euronews.com'da Görüntüle