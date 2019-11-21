Yunanistan'da yeni yasa: Mülteciler daha az bekleyecek, Türkiye'ye daha kolay gönderilecek
Yunanistan'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için toplam 218 gün beklemesi gerekiyor.
21.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:27
Yunanistan'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için toplam 218 gün beklemesi gerekiyor. Meclis tarafından onaylanan yeni iltica yasası, başvuru sürecini kısaltmayı ve Türkiye'ye gönderilme uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Yunanistan'da yeni yasa: Mülteciler daha az bekleyecek, Türkiye'ye daha kolay gönderilecek