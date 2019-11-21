Yunanistan'da yeni yasa: Mülteciler daha az bekleyecek, Türkiye'ye daha kolay gönderilecek
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Yunanistan'da yeni yasa: Mülteciler daha az bekleyecek, Türkiye'ye daha kolay gönderilecek

Yunanistan'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için toplam 218 gün beklemesi gerekiyor.

21.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:27

'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için toplam 218 gün beklemesi gerekiyor. Meclis tarafından onaylanan yeni iltica yasası, başvuru sürecini kısaltmayı ve 'ye gönderilme uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor

Kaynak: Euronews.com


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