Yunanistan'da yeni yasa: Mülteciler daha az bekleyecek, Türkiye'ye daha kolay gönderilecek

21.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:27

Yunanistan'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için toplam 218 gün beklemesi gerekiyor. Meclis tarafından onaylanan yeni iltica yasası, başvuru sürecini kısaltmayı ve Türkiye'ye gönderilme uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor