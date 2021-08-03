Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini aktardı.

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği belirtildi.

Yangın bölgesinde art arda patlamaların meydana geldiği aktarılan haberlerde, yoğun duman sebebiyle Atina-Lamia oto bandının trafiğe kapatıldığı, bölgedeki yüksek enerji hatlarının zarar görmesi sebebiyle de Atina'nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri olduğu, trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle trafikte kaos yaşandığı ifade edildi.

Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos, alevlerin Varipombi yerleşim birimine ulaştığını, bazı evlerin yandığını belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan Eğriboz Yarımadası, Messinia, Lakoniya ve İstanköy Adası'nda da orman yangınları çıktığı bildirildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarların etkisiyle yeniden alevlendiği belirtilen yangınları söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği aktarılırken, Messinia'da alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine vatandaşların bölgeyi terk etmeye başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi
Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor
Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı
Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Bülent Turan Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Erken Seda Sayan Gülben Ergen Prens William
Spor Fatih Terim Metin Oktay Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 19:17:42. #1.15#

title