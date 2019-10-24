Yunanistan'da yeni kalkınma yasası kabul edildi

24.10.2019 23:22

Yunanistan'da, hükümetin reformlar çerçevesinde kalkınmayla ilgili hazırladığı torba yasa tasarısı parlamentoda onaylandı.

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve "Yunanistan'a Yatırım Yapıyorum ve Diğer Hükümler" adı altında 300 sandalyeli parlamentoya getirilen tasarı iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) milletvekillerinin 162 "Evet" oyu ile kabul edildi.

Yunanistan'da günlerdir protestolara neden olan yeni kanun, iş koşullarının değiştirilmesi ve kamuya ait Yunanistan Elektrik Teşkilatı (DEH) ve büyük havaalanları gibi köklü kurumların özelleştirilmesiyle ilgili hükümler içeriyor.

Kanunda ayrıca stratejik yatırımlara öncelik tanınması, yatırım alanlarıyla ilgili bilgiler içeren ülkenin dijital haritası oluşturulması, sanayi bölgelerinin işleyişlerinin iyileştirilmesi, ticari faaliyetlerle ilgili kurumsal çerçevenin basitleştirilmesi, şirketlerin bilgilerinin tek organizasyon çerçevesinde kaydedilmesi ve yerel yönetimlere temizlik işlerini ihalesiz özel şirketlere devretme hakkı gibi maddeler yer alıyor.

Öte yandan, başkent Atina'da gün boyu parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı gösterileriler düzenlendi.

Çeşitli memur ve işçi sendikalarının çağrısıyla sabah saatlerinden itibaren meydanda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak yeni kanunu protesto etti. Selanik ve Patra gibi bazı büyük kentlerde de protestolar düzenlendi.

Yunanistan'da memur ve işçiler, yeni kanunda yer alan iş koşullarıyla ilgili maddelere ve kamuya ait kurumların özelleştirilmesine itiraz ediyor.

Kaynak: AA