Yunanistan'da "Yeni İpek Yolu" Toplantısı

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Çin'den Balkan ülkelerine kadar birçok haber ajansının katılımıyla "Yeni İpek Yolu" toplantısı düzenlendi.



82'nci Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında, Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın (AMNA) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Anadolu Ajansı'nın yanı sıra Balkan ülkeleri, Çin, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan Macaristan, İspanya, İtalya, Polonya, Slovakya, Çekya, Estonya, Litvanya, ve Letonya'nın haber ajanslarının temsilcileri yer aldı.



Toplantıya ayrıca, Yunanistan Dijital Politikalar, Telekomünikasyon ve Medya Bakanı Nikos Pappas, Turizm Bakanı Elena Kundoura ve Denizcilik Bakanı Panagiotis Kuroublis de katıldı.



Ülkeler arası ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla ajanslar arası işbirliğinin masaya yatırıldığı toplantıda, söz konusu işbirliğinin çerçevesini belirlemek üzere "Selanik Ortak Deklarasyonu" yayımlandı.



Toplantıda konuşan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, haber ajanslarının, haberin ana kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, ajanslar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.



Özkaya, AA'nın toplam 13 dilde yayın yaptığını kaydederek, "AA'nın ayrıca, dünyanın birçok yerinden 70 resmi veya ulusal ajansla fotoğraf ve görüntüyü de içeren haber değişimi anlaşmaları mevcut ve bu sayı her yıl artıyor." değerlendirmesinde bulundu.



AA'nın gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere ilişkin ön yargıları değil, olumlu haberleri ön plana çıkarmaya önem verdiğine dikkati çeken Özkaya, yapılan kurumsal anlaşmalarla ülkeler arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilerek ortak anlayışa katkıda bulunulduğunu ifade etti.



Özkaya ayrıca, güçlü bir fotoğraf servisine sahip AA'nın fotoğraflarının, fotoğraf dağıtım şirketleriyle yaptığı anlaşmalar yoluyla dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında yer aldığını söyledi.