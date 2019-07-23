Yunanistan'da yeni hükümet parlamentodan güven oyu aldı

Yunanistan'da yeni hükümet parlamentodan güven oyu aldı

Yunanistan'da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti Mecliste güven oyu aldı.

Yunanistan'da yeni hükümet parlamentodan güven oyu aldı

Yunanistan'da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti Mecliste güven oyu aldı.

Hükümet programına ilişkin yaklaşık 3 gün süren Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Süreç sonundaki oylamada tamamı ND'nin milletvekilleri olan 158 "evet" oyu ile hükümet programı onaylandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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