Yunanistan'da yangın söndürme çalışmalalarına ordu da katılacak

Yunanistan'da hafta başında başlayan orman yangınları bazı noktalarda tehlikeli bir şekilde devam ediyor.

Yunanistan'da hafta başında başlayan orman yangınları bazı bölgelerde tehlikeli bir şekilde devam ediyor. Başkent Atina yakınlarındaki ormanlık alanları kasıp kavuran yangın şimdi de doğudaki Evia (Eğriboz) Adası ile güneydeki Mora Yarımadası'nın kalbinde bulunan ve antik dönemde olimpiyatların yapıldığı arkeoloji alanını tehdit ediyor. Ülkede yangın söndürme çalışmalarına ordunun da katılacağı açıklandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin yangınlarla mücadelede aktif rol oynayacağını söyledi.

Panayotopulos ve Floros, ordu birliklerinin olası yangınların önününe geçilmesi amacıyla Ağustos ayı boyunca ülke çapında devriye gezeceklerini belirtti.

'Evia'da durum vahim'

Atina yakınlarındaki Varibobi ve Tatoi ormanlık alanlarında çıkan yangın kontrol altına alınırken, Ege'nin en uzun adası olarak kabul edilen Evia'nın batı ve kuzeydoğu bölgelerinde yangın çıktı.

15 kilometrelik bir hatta 25 bin dönüm ormanlık alan alevlere büründü. 15'ten fazla köy boşaltıldı. Geri kalan köylerin de tedbir amaçlı tahliye edilmesi tavsiye edildi.

Bölge Valisi Fanis Spanos, "Evia'daki durumun vahim olduğunu, bugüne dek görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kalındığını" söyledi.

Şiddetli rüzgarın sürekli yön değiştirmesi, 3 helikopter ve 3 itfaiye uçağının yangın söndürme operasyonlarını zorlaştırıyor.

Mora Yarımadası'nın ortasında bulunan antik dönemde olimpiyatların yapıldığı arkeoloji alanı yakınlarında çıkan yangın da kazı alanını tehdit ediyor. Yunanistan'ın en önemli arkeolojik bölgesi olarak kabul edilen alanda, sabah saatlerine kadar süren koruma tedbirleriyle yangının bölgeye ulaşması engellendi. Ancak bu süre içinde yaklaşık 150 evin yandığı ve yöredeki köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtilirken; 2 itfaiye uçağı ile 4 helikopter, 52 araç ve 200 kadar itfaiyecinin söndürme/soğutma operasyonları devam ediyor.

Yunanistan'da yangın çıkmayan bölgelerde de gözetleme uçakları devriye geziyor.

Meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda hangi bölgelerde hangi rüzgarın hangi şiddette eseceği gibi yapılan tahminlere göre gözetleme uçakları özellikle ormanlık alanlar üzerinde devriye geziyor.

AB desteği

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin Afetlere karşı dayanışma mekanizmasından talep ettiği yardım üzerine İsveç, Fransa ve Kıbrıs'tan ilk yardımlar gelmeye başladı.

Yapılan açıklamalara göre, yangın bölgelerine uçak ve insan yardımı gönderecek ülkelerin sayısının artması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tüm ülkede başgösteren yangınlara karşı başlatılan operasyonları koordine eden kriz merkezinde yaptığı açıklamada, yangınlarda zarar gören köylerin, çiftliklerin ve işletmelerin zararlarının karşılanacağını söyledi.

Ayrıca köylerini boşaltanların yerleşmesi için tahsis edilen otellerin ücretleri de devlet tarafından karşılanacak.