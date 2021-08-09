Yunanistan'da yangın mı var? Yunanistan'da yangın var mı? "Help Greece" nedir?

Yunanistan'da yangın mı var? Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de etkili olan orman yangınlarının bir çoğu kontrol altına alınmıştı. Orman yangınlarıyla ilgili bir kötü haber de komşumuz Yunanistan'dan geldi. 400'den fazla noktada alevlerle mücadele eden Yunanistan'da, 'Help Greece' etiketiyle açılan başlık dünya gündeminde ilk sıraya yükseldi.

11 gün boyunca Türkiye'yi etkisi altına alan ve binlerce hektar ormanımızı küle çeviren orman yangınları, Türkiye'den sonra Yunanistan'ı da etkisi altına aldı. 400'den fazla noktada çıkan yangının ardından"Help Greece" etiketiyle başlık açarak diğer ülkelerden yangınlarla mücadele eden ülkelerine yardım etmeleri çağrısında bulunan Yunanistan'dan gelen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

YUNANİSTAN'DA YANGIN VAR MI?

Yunanistan'ın Evia adasındaki orman yangınları kuvvetli rüzgarlar sayesinde alevleri köylere doğru sürüyor. Adada iki noktada çıkan yangınlar nedeniyle onlarca ev iş yeri kül olurken 2 binden fazla kişi tahliye edildi.

HELP GREECE NEDİR?

Yunanistan'da çıkan yangınlar sonrası Yunanistan vatandaşlarının Twitter üzerinden Avrupa ülkelerinden yangınları söndürmek için istediği yardım için açılmış ve kısa süre içerisinde dünya gündeminde ilk sıralara gelmiştir.

AYNI KAMPANYA TÜRKİYE'DE DE BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de 28 Temmuz'dan sonra başlayan orman yangınları için 'Help Turkey' kampanyası büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 2.7 milyon tweet'in atıldığı "Türkiye'ye Yardım Edin" kampanyasına ünlü isimler de dahil olmak üzere çok sayıda kullanıcıdan destek gelirken kampanyaya karşı çıkanların sayısı da azımsanamayacak boyutlara ulaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada bazı kullanıcılar yardıma destek verirken, bazıları ise Türkiye'yi zayıf gösterdiği gerekçesiyle kampanyaya karşı çıktı. Söz konusu ifadeye karşı olarak açılan 'strongturkey' etiketiyle de yüzlerce tweet atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, orman yangınları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıklarının saptandığı, suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.