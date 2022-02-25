Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 6'ya yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 6'ya yükseldi

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 6'ya yükseldi

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken 18 Şubat'ta yanan feribotta tespit edilen ölü sayısının 6'ya ulaştığı bildirildi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken 18 Şubat'ta yanan feribotta tespit edilen ölü sayısının 6'ya ulaştığı bildirildi.

???????Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, feribotun garaj bölümünde yapılan araştırmalar sonucu bir cesede daha rastlanmasıyla ölü sayısı 6'ya yükselirken, kayıp sayısı 5 oldu.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken 18 Şubat'ta yangın çıkan feribotta, 23'ü tır şoförü, 4'ü turist 27 Türk vatandaşı bulunuyordu.

Feribottaki 26 Türk vatandaşı kurtarılırken, bir Türk vatandaşına ulaşılamadığı bildirilmişti.

???????

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Brindisi, Yangın, İtalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title