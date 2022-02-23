Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken cuma günü yanan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken cuma günü yanan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

???????Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri, feribotun garaj bölümünde bir erkek cesedi tespit etti.

Böylece feribottaki ölü sayısı 2'ye çıkarken, cesedi bulunan kişinin kimliğine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken cuma günü yangın çıkan feribottan 279 kişi kurtarılmıştı.

Feribotta bulunan 23'ü tır şoförü, 4'ü turist 27 Türk vatandaşından 23'ü Türkiye'ye getirilmişti. Feribottaki bir Türk vatandaşına ise ulaşılamadığı bildirilmişti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Brindisi, Yangın, İtalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title