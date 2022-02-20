Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
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Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken önceki gün yangın çıkan feribotta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken önceki gün yangın çıkan feribotta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, arama kurtarma ekiplerinin feribottaki tırda yanmış halde buldukları ceset Yunan tır şoförüne ait.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyreden feribotta 18 Şubat Cuma günü yangın çıkmış, 278 kişi kurtarılarak Korfu Adası'na ulaştırılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin gün içinde Belarus vatandaşı bir kişiyi daha kurtarmasıyla kurtarılanların sayısı 279'a ulaşmıştı.

Bir Türk vatandaşına hala ulaşılamıyor

Feribotta 23'ü tır şoförü, 4'ü turist 27 Türk vatandaşının yolculuk ettiği kaydedilmiş, kurtarılan 26 Türk vatandaşı Korfu'da misafir edilmişti. Türk vatandaşlarından birine ise ulaşılamadığı bildirilmişti.

Kayıp Türk vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için ilgili makamlarla toplantılar gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, "Maalesef ilgili makamlardaki bilgi de bizimkiyle aynı yönde. Onun akıbetinin belirlenmesi şu an önceliğimiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kurtarılan 23 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Atina-Pire ve Gümülcine başkonsolosluklarının destekleriyle Türkiye'ye ulaştırılmıştı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Brindisi, İtalya, Yangın, Güncel, Haberler

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