Yunanistan'da yangın çıkan feribotta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken cuma günü yanan feribotta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 4'e yükseldi.
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken cuma günü yanan feribotta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 4'e yükseldi.
???????Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, feribotun garajında 2 kişinin cansız bedenini buldu.
Böylece feribottaki ölü sayısı 4'e çıkarken, 7 kişiye hala ulaşılamadığı kaydedildi.
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken cuma günü yangın çıkan feribotta, 23'ü tır şoförü, 4'ü turist 27 Türk vatandaşı bulunuyordu.
Feribottaki 26 Türk vatandaşı kurtarılırken, bir Türk vatandaşına ulaşılamadığı bildirilmişti.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel