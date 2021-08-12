Yunanistan'da yaklaşık 100 bin hektarlık alan yandı
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Yunanistan'da yaklaşık 100 bin hektarlık alan yandı

Yunanistan'da yaklaşık 100 bin hektarlık alan yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'da günlerdir etkili olan yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 100 bin hektarlık alan yandı.

Yunanistan'da günlerdir etkili olan yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 100 bin hektarlık alan yandı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz hafta salı günü başlayan ve itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıkan orman yangınları devam ediyor. Yangına ilişkin son verileri paylaşan Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS), yaklaşık 100 bin hektarlık orman ve tarım arazisinin yandığını açıkladı. EFFIS, son 14 gün içerisinde 93 bin 600 hektarlık alanın dumanla kaplandığını açıklayarak 2008-2020 yılları arasında aynı dönemde yanan alanın yalnızca 2 bin 330 hektar olduğunu bildirdi. Yarın, yanan bölgenin 100 bin hektarı geçebileceğini ifade eden yetkililer, yangının Eğriboz ve Mora adalarında devam ettiğini aktardı.

2007'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ YANGIN

Başbakan Kyriakos Miçotakis, ülkenin birçok bölgesini kasıp kavuran 586 yangını "olağanüstü büyüklükte bir doğal afet" olarak nitelendirdi. Yangın, Yunanistan'ın 2007 yılından bu yana karşı karşıya kaldığı en şiddetli yangın olarak kayıtlara geçti. 2007 yılında meydana gelen yangında 250 bin hektarlık alan yanmış 77 kişi de hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Yunanistan'da yaklaşık 100 bin hektarlık alan yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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