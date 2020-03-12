Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi' Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı.

Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı. Ülkede bugüne kadar salgın kaynaklı 1 ölüm yaşanmıştı.View on euronews