Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'
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Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'

Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı.

12.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:12

Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı. Ülkede bugüne kadar salgın kaynaklı 1 ölüm yaşanmıştı.View on euronews

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Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'
Kaynak: Euronews.com

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Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'

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