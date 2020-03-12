Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'
Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı.
12.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:12
Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı. Ülkede bugüne kadar salgın kaynaklı 1 ölüm yaşanmıştı.View on euronews
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Kaynak: Euronews.com
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