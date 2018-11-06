Yunanistan'da Ünlü Mafya Babasına Düzenlenen Suikastın Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı
Yunanistan'ın en ünlü mafya babalarından Yannis Makris, Atina'da evinin önünde suikaste uğradı.Olay yerinde hayatını kaybeden Makris'e düzenlenen suikastın kamera kayıtları ortaya çıktı.
Yunanistan'ın en ünlü mafya babalarından Yannis Makris, Atina'da evinin önünde suikaste uğradı.Olay yerinde hayatını kaybeden Makris toprağa verilirken, kamera kayıtları ortaya çıktı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Voula bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki mafya babası Yannis Makris suikast sonucu hayatını kaybetti… Hafta sonu yaşanan suikast sonrasında soruşturma başlatılırken Yunan basını bugün Makris'in evinin önündeki kamera kayıtlarına ulaştı.
TABANCAYLA 6 EL ATEŞ EDİLDİ
Kamuoyu tarafından iş insanı olarak da bilinen Makris'in otomobiline bindikten sonra saldırıya uğradığı görüldü. Tabancasıyla 6 el ateş açan saldırganın yüzünü şapkayla gizlediği açıkça görülürken, ateş sonrasında Makris'in araçtan çıkmaya çalıştığı ve daha sonra düştüğü ifade edildi.
Kesilen video görüntüsünde saldırganın araçtan çıkıp kaçmaya çalışan mafya babasını vurduğu anlar görülmüyor. Katilin yanına gelip, yakın mesafeden ateş açtığı ifade edilirken, Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, videoyu "Saldırganın kimliğini belirlemek için" okuyucularına yayınladı.
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bizim çakma kabadylarıda indircek biri çıksa helva dağıtacamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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isterse başbakan olsun bir adam öldürülmek istenirse öldürülür o yuzden asmak lazım kesmek lazım diye kabadayılık yapmaktansa insanlara faydalı bireyler olun mafyacıklık oynamayı bırakınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ATALAR BOŞUNA DEMEMİŞ SU TESTİSİ SU YOLUNDAKIRILIR. . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MAFYA BABASIYMIŞŞŞ NOEL BABANIN ARABASI DAHA İYİ KESİN TÜPLÜDÜR BİDE BÖYLE BABAMI OLURCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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O mafya babası arabası mı? Smart for Two! :))))))))Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır