Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi

05.11.2020 18:00 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:16
Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vakaların yeniden artışının önüne geçilebilmesi amacıyla ülke genelinde 3 hafta süreyle karantina kararı alındı.

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vakaların yeniden artışının önüne geçilebilmesi amacıyla ülke genelinde 3 hafta süreyle karantina kararı alındı.

Avrupa'da korona virüs salgınına karşı birçok ülke sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulanmaya başladı. İki hafta önce başkent Atina dahil olmak üzere salgından en fazla etkilenen bölgelerde tedbirlerin arttırıldığı Yunanistan'da şimdi de ülke genelinde karantina ilan edildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, 7 Kasım Cumartesi yerel saatle 06.00'dan itibaren ülke genelinde başlayacak üç haftalık karantina uygulamasının 30 Kasım'a kadar yürürlükte olacağını duyurdu. Son 5 günde vakalardaki ani artıştan sonra harekete geçmek zorunda kaldığını söyleyen Miçotakis, karantina olmadan sağlık sistemi üzerindeki baskının "dayanılmaz" olacağını vurguladı. Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek yeni kısıtlamalar kapsamında, marketler ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılacak. Halkın, dışarı çıkabilmesi için izin alması gerecek. Karantina kapsamında ilkokulların açık kalmasına karar verilirken, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise uzaktan eğitime geçilecek.

Yunanistan'da şu ana kadar 46 bin 892 korona virüs vakası tespit edilirken, 673 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ülke genelinde trafik denetimi: 84 bin araç denetlendi
Ülke genelinde trafik denetimi: 84 bin araç denetlendi
Biden Ülke Genelinde Önde Ancak Eyaletlerde Yarış Çekişmeli
Biden Ülke Genelinde Önde Ancak Eyaletlerde Yarış Çekişmeli
Fransa'da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Vladimir Putin Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Burak Özçivit Bergüzar Korel İzzet Yıldızhan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 18:19:11. #1.15#
title