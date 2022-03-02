Yunanistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı - Haberler

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Yunanistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı

AA, Ayhan Mehmet - Güncel
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Atina'da yaşayan Ukraynalıların çağrısıyla düzenlenen gösteride eylemciler, "Savaşı durdurun", "Katil Putin", "Savaş ancak beceriksizlerin işidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestonun organizatörlerinden Yulia, burada yaptığı konuşmada, tüm Avrupa'nın birlik olup Rusya'ya bir ders vermesi gerektiğini belirterek, Yunanistan halkını Ukrayna ile dayanışmaya çağırdı.

Sebebi ne olursa olsun savaşların sadece bir felaket doğurduğunu vurgulayan Yulia, "İnsanlık tarihinde yaşanan bütün savaşların bedelini suçsuz oldukları halde halk ödemiştir. Bunun kimseye faydası yok. Bu savaşın durdurulması gerek." diye konuştu.

Yunanistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı

Yunanistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı

Yunanistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı

AA / Ayhan Mehmet - Güncel

Vladimir Putin, Yunanistan, Parlamento, Ukrayna, Güncel, Haberler

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