Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu çalışanının aracı ateşe verildi
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Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu çalışanının aracı ateşe verildi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Türkiye Başkonsolosluğunun bir çalışanının arabası kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ateşe verildi

23.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:35
Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu çalışanının aracı ateşe verildi

'ın Selanik kentinde, Başkonsolosluğunun bir çalışanının arabası kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ateşe verildi.


Yerel saatle sabaha karşı saat 3: 30'da gerçekleştiği bildirilen olayda yaralanan kimse olmazken, polis yetkilileri konsolosluk çalışanının kimliğine dair bilgi vermedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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