Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu çalışanının aracı ateşe verildi
Yunanistan'ın Selanik kentinde, Türkiye Başkonsolosluğunun bir çalışanının arabası kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ateşe verildi
23.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:35
Yunanistan'ın Selanik kentinde, Türkiye Başkonsolosluğunun bir çalışanının arabası kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ateşe verildi.
Yerel saatle sabaha karşı saat 3: 30'da gerçekleştiği bildirilen olayda yaralanan kimse olmazken, polis yetkilileri konsolosluk çalışanının kimliğine dair bilgi vermedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com