Yunanistan'da Türkiye'de Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Miting Düzenleniyor

–Yunanistan'ın Orestiada kentinde Yunanistan'ın kuzeyinden gelecek olan göstericiler toplanacak ve Türkiye'de tutuklu olan Angelos Mitretodis ile Dimitris Kouklatzis'in bir an önce serbest bırakılmasını talep edecek.

Mitingi düzenleyen Orestiada Bisiklet Atletik Kulübü RİSOS bu sabah Orestiada'dan Kastanies sınır kapısına kadar bisikletlerle gitmeyi ve dönüşte Selanik başta olmak üzere Yunanistan'ın kuzeyinden gelecek olan göstericilerle şehir merkezi meydanında buluşmayı planlıyor.

Mitingi düzenleyenler klonuyla ilgili, "Bu hareketimiz tamamen barışçıdır ve iki gencin yanında olduğumuzu göstermek amacındadır. Göndermek istediğimiz mesaj komşularımızla barış içinde yaşamak istediğimizdir, ayrıca çocuklarımızın serbest bırakılmasından başka bir talebimizin olmadığını duyurmaktır" açıklamasını yaptı. - Atina