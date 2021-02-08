Yunanistan'da "Türk-Yunan sınırındaki askerlerin maaşlarının 6 aydır ödenmediği" iddiası

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde görev yapan askeri personele 6 aydır maaş ödenmediği öne sürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askeri Birliği (ESPAM/TH) tarafından Evros bölgesi milletvekillerine gönderilen mektupta, Evros'ta güvenlik bölgesinde yasa dışı göç akınlarına karşı görev yapan 3 askeri birlik personelinin 6 aydır maaşlarının ödenmediği iddia edilerek, bu askerlere yardımcı olmaları istenildi.

2020'de de benzer bir olay yaşandığı ve meselenin çözümü için Meclis gündemine taşındığı savunulan mektupta, "Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askeri Birliği olarak silahlı kuvvetlerimizin bu sınır bölgesinde sınırlarımızı korumak için her türlü çabayı göstererek görev yapan personelinin cezalandırılmaması için yardımlarınızı umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu