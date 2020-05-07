Yunanistan'da Türk azınlık, anaokullarında Türkçe dersi istiyor

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlık kurumları, Türk nüfusun bulunduğu bölgelerdeki devlet anaokullarının ders programına Türkçe dersinin dahil edilmesi talebinde bulundu.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlık kurumları, Türk nüfusun bulunduğu bölgelerdeki devlet anaokullarının ders programına Türkçe dersinin dahil edilmesi talebinde bulundu.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB), Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği (BTAOEB) tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Yunanistan Eğitim Bakanlığınca gelecek yıldan itibaren bazı anaokullarında uygulanması planlanan "Anaokulunda İngilizce Dil Etkinlikleri" adı altındaki pilot uygulama kapsamında, azınlığın yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında İngiliz dilinin yanı sıra Türkçenin de öğretilmesi istendi.

Türk Azınlığın, Lozan Antlaşması uyarınca eğitim özerkliği ve hakları bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Azınlık tarafından ifade edilen hassasiyetler de göz önüne alınarak bu uygulamaya azınlığın yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında yer verilmesi ve İngiliz dilinin yanı sıra Türk dilinin de aynı yaratıcı faaliyetlerle öğretilmesi talebimizi yetkili bakanlığa iletmek isteriz. İki dilli anaokullarının kurulması konusunda uzun yıllardır süregelen talebimize ek olan bu talebimizin, bu kez yetkililer tarafından dikkate alınacağını ümit ediyoruz. Avrupa Birliği içerisinde çift dilli eğitim veren sayısız anaokulu olduğu gerçeğinden de hareketle, hem Lozan Antlaşması'ndan elde edilen bir eğitim hakkı hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nden doğan bir hak olarak azınlığımızın bu talebi ivedilikle Yunanistan'ın yetkili makamlarında artık karşılık bulmalıdır."

Yunanistan'da 2017'de başlatılan mecburi anaokulu uygulamasıyla, azınlık çocukları ilkokul öncesinde zorunlu olarak Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına gidiyor.

Türk Azınlığın, Yunanca ve Türkçe olmak üzere çift dilli anaokul talebi ise Yunan makamlarınca cevapsız bırakılıyor.

Kaynak: AA