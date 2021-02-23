Yunanistan'da Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti atanmasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunanistan'da Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti atanmasına tepki

23.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:30
Yunanistan'da Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti atanmasına tepki

Batı Trakya'da, İskeçe ve Gümülcine'deki müftülük makamlarına Yunan devleti tarafından atanan müftülerin, Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti başkanı olarak atanması, tepkilere neden oldu.

Batı Trakya'da, İskeçe ve Gümülcine'deki müftülük makamlarına Yunan devleti tarafından atanan müftülerin, Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti başkanı olarak atanması, tepkilere neden oldu.

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümen Birliğinden (BTAOEB) yapılan açıklamada, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos'un imzası ile 8 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandığı belirtilen karar uyarınca, Atina tarafından tayin edilen müftülerin İskeçe ve Gümülcine'deki medreselere encümen başkanı, "240 imam yasası" olarak bilinen yasa ile Yunan devlet okullarında din öğretmeni olarak görevlendirilen azınlık mensubu bazı kişilerin de encümen heyeti üyeleri olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Gümülcine ve İskeçe'deki medreselerin azınlık okulu olduğu hatırlatılarak encümen heyetleri ve velilerin rızası olmaksızın yapılan uygulamanın Türk azınlık tarafından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BTAOEB'nin, bu konuda hukuki mücadele vermekte kararlı olduğu dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Şubat 2021 tarihli resmi gazete ile Medreselerin encümen heyetleri tayin edildi. Bunun kabul edilemez olduğunu, Medreselerin 694/1977 sayılı yasaya tabi olan azınlık okulları olduğunu dile getirdik ve bugün de aynı şekilde tepki veriyoruz. Böyle oldu bittiler ve bakanlık kararları ile medreselerin statüsü değiştirilemez, her şeyden önce bu demokratik devlet ve büyük devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Bu antidemokratik yasa hakkında verilecek hukuki mücadelede derneğimiz üzerine düşeni yapacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Yunanistan'da kısa bir süre önce, İskeçe ve Gümülcine'deki Türk azınlığa ait medreselerin isimleri değiştirilmişti.

Eğitim ve Dini İşleri Bakanlığının 13 Ağustos 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda medreselerin isimlerinde yer alan "Azınlık" kelimesi çıkarılmış ve yerine "Müslüman" kelimesi bırakılmıştı.

Gece yarısı yapılan operasyonlarla okulların tabelalarındaki azınlık anlamına gelen Yunanca (M/KON) deyimi çıkarılarak sadece "Müslüman" deyimi bulunan yeni tabelalar konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Kadir Topbaş Özlem Zengin Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Onur Akay Özge Özder Prens Harry Barış Manço
Spor Can Bartu Arda Turan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'da Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti atanmasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 19:34:09. #1.16#
title