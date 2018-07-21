Yunanistan'da Trenin Çarptığı 2 Göçmen Hayatını Kaybetti

Yunanistan'da Trenin Çarptığı 2 Göçmen Hayatını Kaybetti

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde trenin çarpması sonucu 2 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da Trenin Çarptığı 2 Göçmen Hayatını Kaybetti

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde trenin çarpması sonucu 2 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dedeağaç Emniyetinin verdiği bilgiye göre, makinist, ifadesinde Dedeağaç-Ormenio (Çirmen) seferi sırasında demiryolunda yatan 2 kişiye çarptığını söyledi.

Trenin tekrar hareket ettikten bir süre sonra üçüncü göçmene çarptığı, ağır şekilde yaralanan göçmenin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Meriç Nehri üzerinden geçtikleri tahmin edilen göçmenlerin uyruk veya kimliklerinin tespit edilemediği kaydedildi.

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