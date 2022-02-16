Yunanistan'da süresiz iş sözleşmesi talep eden sağlık çalışanları gösteri yaptı - Haberler
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Yunanistan'da süresiz iş sözleşmesi talep eden sağlık çalışanları gösteri yaptı

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da süresiz iş sözleşmesi talep eden sağlık çalışanları gösteri yaptı

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), süreli sözleşme ile çalışan sağlıkçılara süresiz sözleşme yapılması talebiyle başkent Atina'da gösteri düzenledi.

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), süreli sözleşme ile çalışan sağlıkçılara süresiz sözleşme yapılması talebiyle başkent Atina'da gösteri düzenledi.

Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen göstericiler, hükümetten, sözleşmeleri 31 Mart'ta sona eren yaklaşık 8 bin çalışan için süresiz sözleşme yapılmasını talep etti.

Bazı göstericiler, sektörde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için önlüklerini yaktı.

Gün içerisinde üç saatlik iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara, Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olmasına karşı çıkan eylemciler de destek verdi.

Yunanistan'da süresiz iş sözleşmesi talep eden sağlık çalışanları gösteri yaptı

Yunanistan'da süresiz iş sözleşmesi talep eden sağlık çalışanları gösteri yaptı

Yunanistan'da süresiz iş sözleşmesi talep eden sağlık çalışanları gösteri yaptı

Yunanistan'da süresiz iş sözleşmesi talep eden sağlık çalışanları gösteri yaptı

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, 31 Mart, Kamu, Güncel, Haberler

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