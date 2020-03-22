Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Yunanistan'da, koronavirüs salgını nedeniyle yarın saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.
22.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:28
Yunanistan'da, koronavirüs salgını nedeniyle yarın saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.
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Kaynak: Dunya.com