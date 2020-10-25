Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başladı.