Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
25.10.2020 03:51 | Son Güncelleme: 25.10.2020 03:55
Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başladı.
Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet