Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
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Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

25.10.2020 03:51 | Son Güncelleme: 25.10.2020 03:55

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başladı.

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başladı.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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