Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugünden itibaren getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.
23.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:49
Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugünden itibaren getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.
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Kaynak: AA