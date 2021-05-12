Yunanistan'da sokağa çıkma ve bölgeler arası seyahat yasağı kaldırıldı
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Yunanistan'da sokağa çıkma ve bölgeler arası seyahat yasağı kaldırıldı

Yunanistan'da sokağa çıkma ve bölgeler arası seyahat yasağı kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır uygulanan sokağa çıkma ve bölgeler arası seyahat yasağının kaldırılmasına karar verildi.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır uygulanan sokağa çıkma ve bölgeler arası seyahat yasağının kaldırılmasına karar verildi.

Devlet Bakanı Akis Skerços, ülkede turizm sezonunun başlayacağı 14 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma ve bölgeler arası seyahat yasağının kaldırılacağını duyurdu.

Restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin çalışma saatlerinin, çalışanlarına test yaptırmak koşuluyla dış mekanlarında saat 00.15'e kadar uzatılmasının da kararlaştırıldığını belirten Skerços, adalara olan seyahatlerde ise 1 Haziran'dan itibaren belirli kuralların uygulanacağını kaydetti.

Skerços, bu kapsamda deniz ya da hava yoluyla seyahat edecek yerli ya da yabancı ziyaretçilerin en az 14 gün öncesinde iki doz aşısını yaptırmış olması veya negatif test sonucu ibraz etmesinin zorunlu olacağını söyledi.

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Kasım 2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 489 artarak 369 bin 554'e ulaştı. Ölü sayısı ise 70 artışla 11 bin 221'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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