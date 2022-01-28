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Yunanistan'da soğuk hava nedeniyle balıklar telef oldu

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da soğuk hava nedeniyle balıklar telef oldu

Yunanistan'da kötü hava koşulları nedeniyle yaklaşık 370 bin çiftlik balığının telef olduğu bildirildi.

Yunanistan'da kötü hava koşulları nedeniyle yaklaşık 370 bin çiftlik balığının telef olduğu bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Igoumenitsa bölgesinde yer alan bir lagündeki balık çiftliğinde yetiştirilen yaklaşık 370 bin balık kötü hava koşulları nedeniyle telef oldu.

Su sıcaklığının sıfır dereceye düşmesinin ardından 12 türden yaklaşık 370 bin balığın öldüğü belirtilen haberde, bu tür bir durumun gerçekleşmesi için lagündeki suyun açık denize çıkmasına neden olacak rüzgarla soğuk hava koşullarının aynı anda yaşanması gerektiği belirtildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Yunan, Güncel, Haber

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