Yunanistan'da sığınmacıların yerleştirileceği otele saldırı
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Yunanistan'da sığınmacıların yerleştirileceği otele saldırı

Yunanistan'da sığınmacıların yerleştirileceği otele saldırı
06.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:06

Yunanistan'da, adalardaki sığınmacıların yeni göçmen kanunu kapsamında ana karaya taşınması bazı bölgelerde sert tepkilere yol açıyor.

Yunanistan'da, adalardaki sığınmacıların yeni göçmen kanunu kapsamında ana karaya taşınması bazı bölgelerde sert tepkilere yol açıyor.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Pella bölgesinde sığınmacıların yerleştirilmesi planlanan bir otele sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yanıcı madde atıldığı belirtildi.

Saldırganların, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 57 sığınmacının yerleştirileceği otelin bazı odalarını ateşe verdikleri ifade edilen haberlerde, saldırıda can kaybı olmadığı bilgisi yer aldı.

Haberlerde, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Bu arada, Edessa Belediye Başkanı Dimitris Giannou, Atina-Makedonya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, yaşanan olayı kınayarak, bu tür eylemlerin bölge insanının çoğunluğunun düşüncelerini ifade etmediğini vurguladı.

Yeni göçmen yasasında, Ege adalarından 20 bin göçmenin ana karada oluşturulacak yeni kamplara taşınması, tutuldukları kamplarda yasa ve kurallara uymayan göçmenlerin iltica hakkından mahrum edilmesi ve iltica talebi reddedilen göçmenlerin geri gönderilebileceği "güvenli kaynak ülkeler" ve "güvenli üçüncü ülkeler" listesi oluşturulmasına ilişkin maddeler de yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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