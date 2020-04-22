Yunanistan'da sığınmacıların kaldığı otel karantinaya alındı
Karantinaya otelden detaylar Otelin balkonunda oturan sığınmacılar Sığınmacılardan detaylar Yunanistan'da sığınmacıların kaldığı otel karantinaya alındı Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Kranidi kasabası yakınlarında, yaklaşık 500 sığınmacının kaldığı otelin...
22.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:15
Karantinaya otelden detaylar
Otelin balkonunda oturan sığınmacılar
Sığınmacılardan detaylar Yunanistan'da sığınmacıların kaldığı otel karantinaya alındı
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Kranidi kasabası yakınlarında, yaklaşık 500 sığınmacının kaldığı otelin ve Kranidi kasabasının karantinası devam ediyor. Bir sığınmacıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından perşembe günü karantina altına alınan otelde yapılan testler sonucu toplam vaka sayısının 150 olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA