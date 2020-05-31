Yunanistan'da sığınmacı karşıtı grup polisle çatıştı
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Yunanistan'da sığınmacı karşıtı grup polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki sığınmacı kampının bulunduğu Malakasa bölgesinde, göçmen karşıtı bir grup ile polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Yunanistan'da sığınmacı karşıtı grup polisle çatıştı
31.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:49

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki sığınmacı kampının bulunduğu Malakasa bölgesinde, göçmen karşıtı bir grup ile polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Malakasa'daki iki sığınmacı kampının kapatılmasını isteyen bir grup bölge sakini, kampların bulunduğu noktaya yürümek istedi. Buraya yaklaşmasına izin verilmeyen grup daha sonra Atina - Lamia kara yolunu trafiğe kapatmaya çalıştı.

Kalabalığı dağıtmak isteyen çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve sopalarla saldıran göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Çıkan olaylarda 6 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.

Söz konusu iki kampta yaklaşık 3 bin sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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