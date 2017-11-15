Yunanistan'da Sel: 8 Ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gece etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gece etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Yaşanan felakette 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Atina yakınlarında bulunan Attika, Nea Peramos ve Mandra kasabaları selden büyük hasar gördü. Nea Peramos Belediye Başkanı Grigoris Stamoulis yaptığı açıklamada, daha önce bu denli şiddetli bir sel görmediklerini söyledi. Birçok vatandaşın evlerinde ve arabalarında mahsur kaldığını kaydeden Stamoulis, vatandaşları kurtarmak için tüm çabaların seferber edildiğini sözlerine ekledi.



Mandra kasabasında ise evlerin balkon ve çatılarına çıkan vatandaşlar, dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Bölgedeki köprüde mahsur kalan bir otobüsten 12 kişi yardım ekipleri tarafından kurtarıldı. - ATİNA